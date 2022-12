Prato – Sulla vertenza Iron&Logistics cala una mannaiata inaspettata, che alza all’improvviso il livello di tensione. Si tratta di una PEC inviata dall’azienda al sindacato SiCobas, sua controparte nell’accordo che era stato raggiunto e sottoscritto lo scorso 1 dicembre in Regione Toscana. Nella PEC, secondo quanto affermano dal sindacato che ne dà notizia, l’azienda comunicherebbe che la Iron&Logistics non rispetterà l’accordo stesso.

“Di più – scrivono in un post pubblicato nella propria pagina Facebook i SiCobas – nella comunicazione l’azienda non solo disconosce lo stesso sindacato come soggetto titolato a rappresentare i lavoratori ma disconosce addirittura la Regione Toscana – bollata come come “ente non competente” – delegittimando l’opera di mediazione portata avanti al tavolo da Valerio Fabiani e quindi lo stesso accordo arrivato dopo otto ore di confronto. Si tratta di un atto di arroganza senza precedenti. Un insulto ai lavoratori, al sindacato e alla stessa Regione Toscana. A quest’ultima chiediamo di reagire immediatamente di fronte a questo atto scellerato dell’azienda. Per questo – dicono i sindacalisti – siamo già in presidio davanti alla presidenza di Piazza Duomo a Firenze”.

“Se l’azienda non rispetterà gli impegni presi e sottoscritti, faremo altrettanto – dicono dal presidio i lavoratori e i sindacalisti – la mobilitazione sindacale è pronta a ripartire. Il 17 dicembre l’invito a tutti è a scendere in piazza a Prato al fianco dei licenziati per una Marcia per la Libertà sindacale e di sciopero che richiederà il reintegro di tutti e 22 i lavoratori. E se all’azienda piacciono le sorprese, promettiamo un Natale di sorprese”.