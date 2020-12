Firenze – Nuovo barometro dell’Irpet, i primi undici mesi del 2020 in Toscana hanno visto la perdita di 26mila posti di lavoro, pari a -2,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non solo, l’Irpet evidenzia anche la perdita di quasi 32mila contratti a termine e di 2.400 contratti di apprendistato. Il blocco dei licenziamenti perdurante fino a marzo avrebbe invece avuto la conseguenza di mettere il segno positivo davanti al numero dei contratti a tempo indeterminato, pari a +8mila.

Per quanto riguarda la tipologia, le categorie più colpite sono i giovani con meno di 35 anni, gli stranieri e le donne, più attivi nei settori interessati per primi dalle chiusure e in cui è più frequente l’utilizzo di contratti a termine. I settori più colpiti sono nel turismo (-15mila addetti, -11,9%), commercio (-3.700 addetti, -4,9%), manifattura del made in Italy (-4.500 addetti, -3,2%). “L’unico settore che ha un numero di dipendenti superiore ai livelli del 2019 – sostengono i ricercatori Irpet – è quello delle costruzioni, a seguito della ripartenza di attività quali i cantieri anti-dissesto idrogeologico o per l’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria”.