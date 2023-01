Firenze – Ha fatto il punto sulle novità l’assessore all’Educazione Sara Funaro, che le ha presentate stamane in un incontro con la stampa: anticipo del periodo delle iscrizioni da aprile a oggi, martedì 31 gennaio, con la possibilità di scegliere, da subito, se frequentare un nido comunale o un privato accreditato con richiesta di buono servizio e una successiva finestra, riservata a chi non è rientrato in graduatoria per i nidi comunali, per l’accesso al buono servizio per i privati accreditati; riorganizzazione dell’offerta per disporre di un numero maggiore di posti della fascia piccoli e di più servizi che garantiscano l’orario ‘lungo’, ovvero fino alle 16.30; ampliamento e miglioramento dell’offerta grazie alla costruzione di nuovi nidi e alla ristrutturazione di molti di quelli esistenti grazie a lavori che prevedono un investimento complessivo che si aggira sui 14 milioni di euro tra risorse PNRR, proprie dell’ente, PON – METRO.

Un piano a tre azioni quello che l’amministrazione mette in campo per la riorganizzazione dei servizi educativi 0-3 con l’obiettivo di tendere all’azzeramento delle liste di attesa in città entro la fine del mandato.