Firenze – Da martedì 4 a venerdì 28 gennaio prossimi saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2022/23 e si svolgeranno, come di consueto, in contemporanea con le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e alle scuole di ogni ordine e grado.

Per la scuola dell’infanzia, sia comunale che statale, le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line, utilizzando i servizi predisposti dal Comune di Firenze, incluse l’assistenza per l’inserimento delle domande e la mediazione linguistica, dove necessarie.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate sul Portale Educazione la circolare e le informazioni relative alle iscrizioni.

Per agevolare la scelta, oltre ai canali di informazione già attivi (il Portale Educazione con le schede di presentazione di ogni singola scuola e il canale YouTube ‘Il Tubo parlante’), le scuole dellʼinfanzia comunali, in occasione delle iscrizioni per lʼanno scolastico 2022-2023, saranno in collegamento con le famiglie in occasione dellʼOpen Day 2022, che si terrà mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio prossimi.

Per prenotarsi all’Open Day c’è tempo fino al 31 dicembre: è necessario inviare una e-mail all’indirizzo openday.infanzia@istruzione.comune.fi.it per usufruire di questa ulteriore opportunità per conoscere più direttamente ogni singola scuola attraverso l’incontro con gli insegnanti. Grazie a questa iniziativa le famiglie avranno la possibilità di ricevere informazioni, chiedere chiarimenti e ricevere risposte in merito all’offerta formativa e alle attività didattiche.

Per informazioni consultare il Portale Educazione al link http://educazione.comune.fi.it/3-6anni/index.html