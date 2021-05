Firenze – Isola del Giglio e Giannutri sono covid free. Un risultato raggiunto con un giorno di anticipo, in due giorni anziché i tre previsti, con una campagna straordinaria di vaccinazione organizzata da Regione Toscana, Asl Toscana Sud Est in collaborazione con il Ministero della Difesa.

Le sedi vaccinali erano due, a Giglio Porto e Giglio Castello, e da qui hanno avuto accesso al vaccino Pfizer, fra venerdì 21 maggio e sabato 22, 828 persone, a cui si aggiungono 490 persone già vaccinate precedentemente tra over 80 ed estremamente fragili, per una cifra complessiva di 1318 vaccinati su una popolazione di circa 1400 persone tra residenti e domiciliati. La seconda dose verrà somministrata venerdì 2 luglio, sembra in un solo giorno per tutti. Dopodiciò, la copertura vaccinale sarà del 94% per la popolazione isolana.