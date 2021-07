“Un bel traguardo, che ci consente di guardare avanti con maggiore serenità – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – intanto prosegue anche nel resto della regione la campagna vaccinale. Le minori dosi di vaccini che arriveranno, nonostante le integrazioni assicurate dal generale Figliuolo, non ci consentiranno di replicare le vaccinazioni fatte a giugno, ma riusciremo in ogni caso a garantire tutte le prenotazioni di luglio”.

La campagna di vaccinazione al Giglio, come nelle altre piccole isole, ha visto collaborare le Asl e la Protezione civile con la Marina militare, che ha provveduto a trasportare i vaccini sull’isola, e con l’Esercito italiano.

“Nelle piccole isole, dove il problema non è tanto l’estate quanto l’isolamento durante la stagione invernale – commenta l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, oggi, 2 luglio, sull’isola – vaccinarsi diventa ancora più importante. Nelle isole minori non ci sono presidi sanitari permanenti: sono quindi più esposte a rischi di contagio e la campagna voluta dal Governo sull’intera popolazione è un segno di vicinanza e che lo Stato c’è”.

Da parte sua il generale Figliuolo, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha rassicurato che “le dosi dei vaccini ci sono e con queste si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati”, ovvero la conclusione della campagna vaccinale in tutta Italia entro la fine di settembre, “e la messa in sicurezza della maggior parte dei giovani all’apertura dell’anno scolastico”. Pronti, in ogni caso, per una eventuale terza dose di richiamo se necessario. Il generale durante la visita al Giglio ha anche apprezzato “il grande lavoro fatto dalla Regione Toscana, prima in quasi tutte le percentuali dai 60 in avanti e oltre il 98 per cento di prima somministrazione e oltre il 92 per cento di seconda dose per gli over 80”. “Un riconoscimento su come abbiamo condotto in tutta la regione la campagna di vaccinazione che ci onora” sottolinea l’assessore Marras.