Firenze – L’italia conquista l’Europa, dopo 53 anni di attesa e la città impazzisce: caroselli di auto, bandiere tricolori, cori e canzoni fino alle prime luci dell’alba hanno travolto anche Firenze, che attendeva a pie’ fermo l’ondata dell’entusiasmo azzurro, con i mnumenti blindati e le forze dell’ordine pronte a intervenire. Ma la gioia dei tifosi ha inondato la città di una grande Fiesta che ha mandato in tilt misure anti covid e distanze. Per una notte, l’Italia s’è desta non ha conosciuto confini. Se non quelli d’Europa.

Foto: caroselli di auto con tricolore, by Luca Grillandini