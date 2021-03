Firenze – Come un fulmine a ciel sereno, arriva il ricorso straordinario di Italia Nostra al Presidente della Repubblica contro il Viola Park di Bagno a Ripoli, reso noto dal sindaco Francesco Casini, confermato dal presidente di Italia Nostra Firenze Leonardo Rombai e dalla ex presidente nazionale dell’associazione ambientalista Maria Rita Signorini. Mentre il primo cittadino di Bagno a Ripoli esprime il timore che l’atto possa rallentare l’esecuzione del Centro sportivo viola, fulminea arriva la reazione del sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, che sottolinea che la Metrocittà “assicura piena collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli nel valutare tutte le azioni a tutela dell’interesse pubblico, per non fermare un procedimento urbanistico che ha già concluso il suo percorso e che interessa i cittadini e i tifosi della nostra comunità”.