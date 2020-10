Firenze – Italia Viva in giunta, il sindaco Nardella, alle domande dei giornalisti, non si scompone. “Mi dispiace di sentire che quando di parla del Pd si parla sempre per etichette e di correnti – dice, riferendosi a presunti “equilibri” su cui si reggerebbe la nuova squadra – per quanto mi riguarda, ho una sola tessera che è quella del Partito Democratico e parlo comunque con tutte le sensibilità che sono già rappresentate nella mia giunta. La decisione di inserire Titta Meucci, donna peraltro di grande esperienza che ha già lavorato nel Comune di Firenze, si inquadra in una alleanza di governo già esistente e consolidata, ma soprattutto è successiva ad un accordo dello stesso Pd, che le stesse anime all’interno del Pd hanno voluto con Italia Viva a livello regionale, riconoscendo due importanti cariche, vicepresidente di giunta, vicepresidente del consiglio. Nessuna polemica, la mia scelta sulle sostituzioni è in continuità con l’attività dell’amministrazione comunale. Non è una giunta nuova, ma è un cambio in corsa, che ho dovuto fare in una situazione di emergenza in atto. Una situazione che chiede a tutti di essere uniti e collaborativi, ho voluto dare un segnale sulla forza e unità della coalizione”.