Firenze – Biglietti letteralmente fumati in pochissime ore e si prevede che domani sugli spalti dell’Artemio Franchi saranno 17mila i tifosi a incitare la Fiorentina nell’ultimo impegno “terribile” di questo avvio del campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti, un allenatore che in tanti avrebbero visto molto bene al timone della Viola prima naturalmente dell’arrivo di Vincenzo Italiano. In tribuna ci sarà anche il presidente Rocco Commisso, che in attesa di capire se si incontrerà o meno con il sindaco Dario Nardella per la riqaulificazione del “Vecchio Comunale” si augura di ricevere un bel regalo, un “gift” come direbbe lui, dai suoi ragazzi ma soprattutto spera che il match di domani (inizio ore 18) sia una festa senza dover assistere come invece è successo a Bergamo a cori razzisti o contro i meridionali. Castrovilli sarà ancora fuori e Italiano spera di poter recuperare Gonzalez e Saponara che ha lavorato a parte per un’infiammazione riportata al collaterale nella partita contro l’Udinese. Ma il mister non si nasconde che sarà un’altra partita difficile perché la Viola giocherà contro la formazione più in forma del campionato.

“La settimana è stata tranquilla – ha detto nella conferenza stampa pre-match -, stiamo lavorando bene e sappiamo l’importanza della partita. Questa è una partita dove non esiste un pericolo, i pericoli arrivano da tutte le parti, anche dai terzini. Dovremo essere perfetti per 90 minuti. Dobbiamo essere attenti ed equilibrati per limitarli. In campo ci sarà tanta qualità: penso a Insigne Politano, Lozano, Osimhen. Per noi è una grande soddisfazione affrontarli da quinti in classifica, ma il campionato è lungo e questa partita non sarà decisiva”. Naturalmente tiene banco l’affaire Vlahovic e le pressioni per quanto concerne il rinnovo del contratto del giovane talento serbo. Ma anche qui Italiano ha una sua idea, e ben precisa. “Di Vlahovic ne abbiamo già parlato, è una questione sua personale. Le cose sono risapute, il ragazzo va in campo e avete visto come si impegna.Carattere e temperamento ce li ha da vendere. Sta trattando da inizio anno e le prestazioni le avete viste. Sa l’importanza che hanno le gare, è molto più maturo dell’età che ha. Tutti hanno problemi e situazioni fuori dal campo che possono compromettere le prestazioni. Chi è bravo ad isolare i 96 minuti di partita ne trae i vantaggi. E lui ha dimostrato di saperlo fare. Io dico solo che mi interessa la serenità del ragazzo, poi la proprietà farà i suoi interessi. A nessuno si potrà permettere di rovinare quello che stiamo creando e la stagione che stiamo facendo. Questa situazione è molto molto serena, mi limito a dire questo”.

L’obiettivo resta quello di sempre: stare nella parte sinistra delle classifica e Italiano è convinto che nel momento in cui la squadra continuerà a crescere e maturare non ci siano limiti a quello che potrà succedere. Conclude ringraziando Spalletti che si era espresso così sulla Fiorentina: “Ora è allenata molto bene, Italiano ha fatto vedere di saper fare questo lavoro, s’è imposto subito in una piazza difficile”. “E’ la prima volta che saremo in campo da avversari – sottolinea il mister gigliato -. Le sue parole mi fanno un immenso piacere, mi danno carica e voglia per credere in quello che si sta facendo. Lui ha preso in mano un gruppo nuovo, le difficoltà sono tante, ma ha dato subito una grande identità, giocano un grande calcio. Ho detto fin dalla prima giornata alla squadra di tenere d’occhio il Napoli, perché questa squadra è forte: sa attaccare in tanti modi e ha qualità in tutti i reparti“.