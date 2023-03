Firenze – Novità in consiglio comunale di Firenze, Jacopo Cellai (Fratelli d’Italia) è stato eletto stamattina nuovo presidente della commissione Controllo. Cellai succede ad Antonio Montelatici, dimissionario in quanto candidato sindaco a Campi con la lista civica Campi Domani, sostenuta da FdI.

“Quella dell’elezione di Jacopo Cellai alla presidenza della commissione Controllo è una buona notizia per la città. L’esperienza, il senso delle istituzioni e la serietà di Jacopo sono ben note a tutti, che siano esponenti della maggioranza o dell’opposizione. Doti non comuni, che lo rendono sicuramente il migliore per ricoprire questo ruolo di garanzia. Gli auguriamo buon lavoro per questo ultimo anno di mandato”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi. Il presidente uscente della commissione Controllo Antonio Montelatici: ““Auguro buon lavoro a Jacopo come nuovo presidente, invitandolo a sviluppare una piena e fattiva collaborazione con la vice presidente Francesca Calì. Con il senso delle istituzioni che sappiamo bene lo caratterizza, sia una sola cosa con lei per il bene della città di Firenze”.