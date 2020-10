Firenze – Nasce “Jazz in Toscana”, un coordinamento di festival, rassegne, musicisti per realizzare progetti innovativi per il mondo del jazz. Il progetto nasce dall’incontro delle iniziative più conosciute nell’ambito della musica jazz che operano in Toscana.

Verrà presentato il 5 ottobre 2020 dalle 18,30 al Teatro della Compagnia in un convegno seguito da un concerto del Barga Jazz ensemble.

Il lavoro preparatorio che porta alla redazione di questo progetto – dicono i promotori – ha ben evidenziato le potenzialità del sistema e come, attraverso una azione “di filiera” sia possibile ottenere importanti risultati in termini di coesione e crescita professionale, coinvolgimento del pubblico fruitore, sviluppo di temi artistici inediti.

Uno dei temi che ha suscitato maggior interesse è quello di esplorare le potenzialità che un corretto uso delle tecnologie e del web potrebbe portare alle manifestazioni, rivolgendosi ad un pubblico più ampio e con nuove potenziali forme di interazione a livello artistico.

L’obiettivo è quello di una piattaforma web che valorizzi i contenuti video prodotti dai singoli soggetti, riproponendoli sia informa gratuita che a pagamento. Al tempo stesso il progetto vuole garantire che tutte le fasi del percorso avvengano in condizioni di professionalità utilizzando strutture adeguate.

Infine il progetto individua già dal 2020 una produzione originale: si tratta di “Dagli Appennini alle Madonie” ideato e diretto da Bruno Tommaso e coordinato da Barga Jazz: un lavoro sul tema della musica popolare e delle sue contaminazioni in jazz come nello stile di Bruno Tommaso, chiamato al coordinamento musicale, che sarà presentato a Firenze, in prima assoluta, il 5 di ottobre.

Sarà anche l’occasione per ricordare Giancarlo Rizzardi, fondatore di Barga Jazz, una delle figure di spicco di questa nostra storia musicale, recentemente scomparso.

Lunedi 5 Ottobre 2020

Firenze, Teatro della Compagnia

ore 18,30 – JAZZ IN TOSCANA

appunti su un progetto

intervengono i promotori; Pisa Jazz, Barga Jazz, Musicus Concentus,

Music Pool, Empoli Jazz, Siena Jazz, Midj Toscana

Intervento di Roberto Ferrari (Regione Toscana)

Prolusione di Francesco Martinelli

ore 21.15 – CONCERTO

Dagli Appennini alle Madonie (segnali a distanza)

di Bruno Tommaso – Barga Jazz Ensemble

Nico Gori (clarinetto, sax), Alessandro Rizzardi (sax), Rossano Emili (sax), Andrea Guzzoletti (tromba),

Alessio Bianchi (tromba), Silvio Bernardi (trombone), Stefano Onorati (pianoforte), Andrea Mencarelli (chitarra)

Guido Zorn (contrabbasso), Walter Paoli (batteria)

Produzione originale coordinata da Barga Jazz