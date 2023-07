Firenze – Torna in corteo la comunità peruviana, e lo fa nel luogo dove la piccola Kata, 5 anni, si è volatilizzata il 10 giugno scorso, l’ex hotel Astor, sparita, per la prima volta in assoluto a Firenze, da un ‘ occupazione abusiva messa in atto da un gruppo di persone senza casa.

È in prima fila la madre di Kataleya, e si scioglie in lacrime, mentre chiede a coloro che potrebbero aver rapito la bambina (l’ipotesi del rapimento maturato nell’ambito di faide e contrapposizioni di gruppi all’interno dell’occupazione è la più accreditata), di lasciarla tornare ai suoi cari.

Fa eco la comunità. Si ricorda anche la richiesta del nonno di Kata, che dal Perù ha chiesto di poter venire in Italia per aiutare nelle indagini. “Chi sa parli – dicono nella comunità peruviana – i bambini non possono sparire”.

Il corteo ha percorso le strade limitrofe alla struttura, passata al setaccio più volte dalle forze dell’ordine, senza risultati. Ricordiamo che il pm Luca Tescaroli, che indaga sulla scomparsa, ai microfoni di Rai 1 ha lanciato un appello: “Faccio un appello di responsabilità a tutti, chiedendo ai familiari il più stretto riserbo e un impegno da parte della collettività, invitando coloro che sanno a riferire esclusivamente a questo Ufficio nell’interesse prioritario della piccola bimba scomparsa”.

Foto: Luca Grillandini