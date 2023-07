Fornaci di Barga – KME ha lanciato una nuova iniziativa di solidarietà concreta per fornire un aiuto economico e organizzativo in tema di sanità, per la diagnosi, la cura e la prevenzione.

“Benevolent fund e Concierge Service” è il nome dell’iniziativa, che è ideata per supportare il dipendente sia nell’individuazione delle strutture mediche più adeguate ad affrontare le patologie che nella gestione operativa delle visite diagnostiche mediante un’assistenza puntuale, con l’obiettivo di aiutare non solo economicamente, ma anche a muoversi in un sistema sanitario spesso complicato e di ridotta efficienza, come purtroppo mostrano le più recenti inchieste sulla gestione delle liste d’attesa per terapie e/o accertamenti.

L’accesso al servizio è rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo KME, i coniugi e i figli che fanno parte del nucleo familiare, per supportarli in tutti gli aspetti sanitari, come:

necessità di avviare o proseguire un percorso diagnostico o di cura avente costi rilevanti;

individuazione del percorso medico più efficace rispetto alla patologia riscontrata o potenziale;

patologie gravi, croniche o rare, sia riconosciute che potenziali.

L’iniziativa si attua con modalità semplici ed efficaci:

un servizio di “concierge sanitario”, presente in ogni sede, assiste il dipendente nel trovare la migliore soluzione, nelle strutture pubbliche o private, per la prenotazione di visite specialistiche e di cure specialistiche; un fondo appositamente dedicatosupporta economicamente coloro che lo necessitano nell’affrontare le spese connesse alle visite o alle cure specialistiche.

Si tratta, quindi, di interventi molto concreti, che si aggiungono alle altrettanto concrete azioni di sostegno del reddito per chi è soggetto alla cassa integrazione, come la recente “Banca Integrazione KME”, introdotta con l’innovativo accordo sottoscritto nel 2022 e che ha suscitato il generale plauso di operatori e studiosi di relazioni industriali.

Prima con l’azione a sostegno dei redditi, ora con il Benevolent Fund, KME mostra ancora una volta come l’attenzione ai bisogni sociali sia parte integrante della propria missione aziendale.