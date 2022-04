Firenze – L’attore Cho Jin-woong (con oltre 50 film alle spalle) e il regista Lee Kyu-man (giovane promessa del cinema coreano) saranno gli ospiti speciali della 20esima edizione del Florence Korea Film Fest, mercoledì 13 aprile, al cinema La Compagnia, alle ore 11 con una masterclass sulla loro carriera e successi. Alle 20.30 presenteranno insieme la prima italiana di “The Policeman’s Lineage” (dove hanno lavorato insieme come regista e attore protagonista). Protagonista il giovane agente di polizia Choi Min-jae, che viene incaricato di eseguire un’indagine interna sull’operato di Park Gang-yoon, capo di una squadra investigativa: la quantità di arresti effettuati con metodi poco ortodossi ha insospettito i superiori.

La giornata prosegue con i titoli di Independet Korea, la sezione dedicata ai talenti nascosti nel cinema di nicchia. Alle 15, in sala c’è “Not Out” di Lee Jung-gon, che racconta la vicenda di Gwang-ho, una giovane promessa della squadra di baseball del suo liceo, costretto alla ricerca di soldi per iscriversi all’università, unico modo per continuare a giocare al suo sport preferito. Il programma prosegue alle 18.30 con “The Girl on a Bulldozer” di Park Ri-woong, film di formazione che vede sotto i riflettori Hae-young, ragazza sfortunata che perde i genitori ed è costretta a prendersi cura del fratello: inizia così la sua ricerca di maturità e responsabilità, grazie all’aiuto di un detective.

Al cinema Stensen il festival continua con due proiezioni: alle 15 con l’omaggio a Lee Jung-jae, con il film “Il Mare” di Lee Hyeon-seung, mentre alle 18 arriva il documentario “The man who paints water drops” di Oan Kim e Brigitte Bouillot. Online il festival è visibile nella sala virtuale MyMovies (qui tutte le informazioni per accedere: https://www.koreafilmfest.com/streaming-online/),