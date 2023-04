Firenze – Quattro anteprime nazionali, tra il nuovo cinema coreano indipendente e registi già affermati, sono in programma nella quarta giornata del Florence Korea Film Fest, domenica 2 aprile, al cinema La Compagnia di Firenze.

Si parte alle 15.30 con la sezione Orizzonti coreani con la proiezione di “The Novelist’s film” del celebre regista Hong Sang-soo, dramma in bianco e nero, film che “celebra la bellezza degli incontri casuali, parlando al contempo dell’importanza dell’autenticità nel disonesto mondo del cinema”. Alle 17.30 è il momento di “Confession” di Yoon Jong-seok, mystery thriller ispirato al film spagnolo “The Invisible Guest” di Oriol Paulo del 2016: sulle spalle di Yoo Min-Ho, manager di una importante compagnia felicemente sposato, pende l’accusa di aver ucciso la sua giovane amante Kim Se-Hee; l’avvocata Yang Shin-Ae, che non ha mai perso una causa in tutta la sua carriera, lo raggiunge per discutere del caso nella sua abitazione in montagna. Sarà una lunga notte ma la verità verrà a galla.

La sezione dedicata al cinema indipendente segue quest’anno il filo conduttore della ricerca di una vita diversa: dalla ricerca dell’amore alla faticosa ricerca del lavoro, il cinema underground coreano di oggi mostra sempre di più le differenze generazionali e come i giovani di oggi, soprattutto i trentenni, facciano fatica a trovare il loro posto nel mondo. Arriva in sala domenica alle 20 “Through My Midwinter” di Oh Seong-ho, film drammatico che racconta la storia d’amore di una coppia di 29 anni: da innamorati e felici, la loro situazione si complica quando si vedono costretti a ripagare un debito contratto dai loro genitori e devono interrompere i lavori dei loro sogni.

Anche il loro amore viene messo a dura prova dalle circostanze economico-lavorative che li circondano. Alle 22 in sala invece “Next door”, primo lungometraggio di Yeom Ji-ho, che realizza un thriller comico ispirato ai postumi di una sbornia: quando Chan-woo, sognatore fannullone che da cinque anni cerca di superare l’esame di ammissione alla polizia, si risveglia davanti a un cadavere dovrà riuscire a districarsi da quella situazione, usando le sue scarse capacità investigative prima delle 18.00, tempo limite per la consegna della domanda di ammissione.

Alle 16 nella sala piccola del cinema La Compagnia, l’appuntamento con il terzo blocco dei cortometraggi per la sezione Corto, corti! In programma:MY DADDY IS AN ALIEN di Park Ju-hee; RED MASK KF94 di Kim Min-ha; BLUE, DAWN Jung Yoon-ha; HIDDEN ROAD di Kim Cheol-hwi; THINGS THAT DISAPPEAR di Kim Chang-soo; LIGHT IT UP AT 2 AM di Yoo Jong-seok e infine THE WAY HOME di Cha Eun-bin.

Un fotogramma da Next Door