Firenze – In omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, Luoghi Sconfinati, con l’ideazione e la regia di Giancarlo Cauteruccio, è un’opera di Teatro-Architettura per tre quartieri periferici di Firenze, Isolotto, Novoli e Sorgane.

Teatro Studio Krypton realizza altrettante grandi opere di teatro-architettura con video mapping progettati all’interno del Laboratorio Sperimentale che TSK conduce ormai da otto anni all’interno del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.

Con Luoghi Sconfinati Krypton affronta il concetto di “periferia” sia essa umana, linguistico-artistica e soprattutto architettonico-urbana, attingendo dall’intera opera pasoliniana.

Non più le facciate storiche della città, ma le facciate di tre condomini delle periferie saranno gli scenari di questo progetto offerto a quei luoghi che specie di notte vengono assorbiti dal buio. La composizione visuale è concepita come una visione sincopata per evidenziare il concetto di sconfinamento che è alla base dell’irrefrenabile desiderio creativo di Pasolini.

I tre appuntamenti, tutti dalle ore 20 a ingresso libero, sono: venerdì 21 ottobre, Quartiere 4/Isolotto (Piazzetta Sansepolcro), domenica 23 ottobre, Quartiere 5/Novoli (Via Carlo del Prete, interno 3-91) e venerdì 28 ottobre Quariere 3/Sorgane (Edificio G, Viale Benedetto Croce).

Le elaborazioni video sono di Cesare Pergola, il mapping visual è a cura di Massimo Bevilacqua. Le musiche originali dei giovanissimi Marco Carbone e Vincenzo Maria Campolongo creano un paesaggio in cui la voce rielaborata di Pasolini entra a far parte della trama sonora delle installazioni.

Luoghi Sconfinati

ideazione e regia Giancarlo Cauteruccio

progetto visuale Cesare Pergola

allestimenti e mapping Massimo Bevilacqua

musiche originali Vincenzo Maria Campolongo e Marco Carbone

ricerca e adattamento testi Anna Giusi Lufrano

un progetto di Teatro Studio Krypton

realizzato nel laboratorio di Teatro-Architettura DIDA – Dipartimento di Architettura/Università di Firenze

condotto da Cesare Pergola con la consulenza letteraria di Stefano Busolin

in collaborazione con Quartiere 3, Quartiere 4, Quartiere 5