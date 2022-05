Firenze – Un corteo per il Kurdistan, contro l’inasprirsi della pressione turca, si è tenuto oggi a Firenze, sfilando sui Lungarni con arrivo in Sant’Ambrogio, dove si è unito a un’iniziativa contro tutte le guerre. Tra i partecipanti, Alessandro Orsetti, padre di Orso Tekoser, ovvero Lorenzo Orsetti, morto a 33 anni in un agguato dell’Isis in Siria.

Il corteo è stato organizzato dal Coordinamento Toscana per il Kurdistan con il portavoce Erdal Karabey.

“Sosteniamo il Kurdistan, le operazioni di guerra della Turchia mettono a serio rischio il popolo curdo. Il 17 aprile sono iniziati i bombardamenti con aerei, droni, elicotteri. Per questo è necessario rompere il silenzio, farsi sentire. Lo ripetiamo: le guerre sono tutte uguali, il denominatore comune è la morte delle persone”, ha ricordato Karabey.

Foto: Luca Grillandini