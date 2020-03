Firenze – E’ stata annullata la “100 chilometri del Passatore”. La famosa maratona era in calendario per il 23 maggio e nella sua lunga storia, quasi cinquanta anni, non era mai stata annullata.

Questa ultramaratona, come sempre, avrebbe dovuto partire da Firenze per concludersi a Faenza. Ed offrire degli spaccati, visto il suo lungo ed impegnativo percorso, singolari episodi.

Anche quest’anno avrebbero partecipato qualche migliaia di podisti in arrivo da tutto il mondo. L’appuntamento è per la fine del maggio 2021.