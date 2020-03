Firenze – Culturethèque, la biblioteca digitale dell’Institut français è stata resa accessibile a tutti gratuitamente in Italia per tre settimane. L’offerta è stata decisa da Manon Hansemann, direttrice dell’Istituto.

Culturethèque è una biblioteca digitale, consultabile on-line, che permette l’acesso a distanza a decine di migliaia di contenuti: libri, fumetti, giornali, riviste, musica, video, documenti utili per l’apprendimento del francese ed una sezione specifica per bambini e ragazzi.

Gli utenti iscritti presso le biblioteche della rete culturale francese in Italia (Instituts français di Firenze, Milano, Napoli, Palermo e il Centre Saint-Louis a Roma, Alliances françaises di Genova e Torino) l’accesso gratuito per tutta la durata della loro iscrizione. L’iscrizione si fa online, gratuitamente, per il periodo di prova di tre settimane.

Dopo questo periodo, è possibile iscriversi a una delle biblioteche della rete culturale francese in Italia (Instituts français di Firenze, Milano, Napoli, Palermo e il Centre Saint-Louis a Roma, Alliances françaises di Genova e Torino), rivolgendovi alla sede a voi più vicina.

Per chi è già iscritto, è possibile contattare la biblioteca via mail biblioteca-firenze@institutfrancais.it oppure telefonicamente (tutte le mattine, dal lunedì al venerdì) al numero 055 2718819 per sincronizzare la scademza dell’abbonamento di culturethèque a quella dell’abbonamento alla biblioteca.

Foto: Manon Hansemann