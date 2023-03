Firenze – Un tempo fortunato si parlava di “pesce d’aprile” ed era una burla ai danni di creduloni e baggiani, o anche di persone candide e inesperte alle quali si voleva imporre “benevolmente” una piccola e innocua lezione di vita. Oggi non è così, i pesci sono per tutto l’anno e le fakenews sono tutt’altro che innocenti, ma occhiute e manipolatorie congiure ai danni dell’opinione pubblica.

Dimentichiamo per un momento i nostri dolori quotidiani e commemoriamo l’antica tradizione dello scherzo di primavera con un libretto uscito da poche settimane per la casa editrice Graphe.it edizioni di Perugia “Breve storia del pesce d’aprile”. L’autore è Giusepe Pitrè palermitano vissuto dal 1841 al 1916 che si è dedicato alla ricerca sull’origine dell’usanza fin dal 1886, con un articolo scritto per il Giornale di Sicilia e poi nella versione definitiva pubblicata nel 1905 nel volume “Curiosità di usi popolari” per i tipi del Cavalier Vittorio Giannotta di Catania.

Con l’efficace e divertente introduzione di Carlo Lapucci, scrittore nato a Vicchio, studioso di tradizioni popolari e autore di vari saggi sull’argomento, il libro contiene anche un repertorio sulle burle più comuni, nonché brevi racconti sui pesci d’aprile più famosi, più divertenti e meglio riusciti di sempre a cura di Roberta Barbi. Si parte dallo scherzo architettato nel XIII secolo da Buoncompagno di Signa, illustre grammatico e insegnante di retorica all’Università di Bologna che annunciò che avrebbe sorvolato la città con un congegno di sua invenzione. Il primo di aprile si presentò di fronte alla folla radunatasi per assistere all’evento portentoso con due ali cucite sul vestito annunciando che la performance era rinviata a causa del vento sfavorevole.

Si ride con le burle della BBC sull’albero degli spaghetti, quella parigina sulla decisione della comunità europea di adottare la guida a sinistra britannica anche sul continente fino all’ultima turlupinatura registrata nel 2021 in occasione dei 700 anni della morte di Dante con il ritrovamenti a Venezia della rima edizione della Divina Commedia con un testo diverso da quello conosciuto e una visione del futuro del Sommo Poeta.

Pitrè spiega che questa maniera di canzonare il prossimo ha origini francesi e che si può rintracciare fino dal XVII secolo come “poisson d’avril” , una “plaisantarie innocent” quando “si fa correre chi si vuole burlare in luogo lontano, il quale luogo o non possa da lui rinvenirsi , perché non esiste, o, rinvenuto, vi sia male accolto e beffato o quando si fa credere una falsa novella” (citazione da L. Passarini). Il saggio dello scrittore siciliano consiste in un carrellata attraverso i paesi europei alla ricerca delle radici di questa tradizione.

Tuttavia, avverte Lapucci, “il più riuscito pesce d’aprile è forse la stessa ricerca dell’origine dell’usanza del pesce di aprile, alla quale sono stati mandati tanti inutilmente facendoli tornare con un ugno di mosche in mano”. Lo scrittore, che la ricollega con ampia documentazione a tante altre ricorrenze del calendario, primaverili, agricole, pagane e religiose, nota che in Italia la tradizione si è diffusa col diffondersi dei giornali e dell’artigianato. Erano gli artigiani i più entusiasti artefici di questi scherzi anche perché li utilizzavano per inquadrare intelligenza e abilità degli apprendisti di bottega.

Insomma, divertitevi a leggere l’elenco delle burle più comuni e anche a guardare le vignette di Lido Contemori, Gianni Chiostri, Gianni Audisio, Carlo Squillante, Milko della Battista e Antonio Rubino che corredano il testo.

Immagine: Una carpa di fiume in una incisione di ‘500 a corredo di un trattato del naturalista Ulisse Aldrovandi.