Firenze – La tennista fiorentina Martina Trevisan è stata ricevuta in Consiglio comunale. Il presidente dell’assemblea Luca Milani e l’assessore allo sport Cosimo Guccione hanno salutato la campionessa che si è distinta agli ultimi Open di Francia, arrivando fino agli ottavi di finale. “Una ragazza che è d’esempio non solo per i grandi risultati ottenuti ma anche per aver messo in luce un suo problema personale – ha detto il presidente Luca Milani – dimostrando di essere una campionessa non solo nello sport ma anche nella vita”.

L’assessore Cosimo Guccione ha ricordato i successi ottenuti da Martina Trevisan. “E’ bello poter avere qui con noi una sportiva fiorentina arrivata ai massimi livelli – ha dichiarato l’assessore allo sport Cosimo Giuccione – e accoglierla nel luogo di massima rappresentanza della città. Quando vediamo in tv una fiorentina o un fiorentino vincere ricordiamoci dell’importanza dello sport di base e che tantissime società fiorentine sono fondamentali per traguardi così”.

“Martina Trevisan è un esempio – ha concluso il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini – non solo perché è una campionessa che ha portato lustro a Firenze nel mondo, ma perché la sua storia personale dimostra che nella vita bisogna lottare e non arrendersi mai”.