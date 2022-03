Firenze – La riqualificazione delle zone storiche di Firenze non si ferma, e oggi, in risposta al question time posto dal consigliere Pd Massimiliano Piccioli, l’assessore ai lavori pubblici Titta Meucci spiega il restyling che investirà l’area mercatale di Sant’Amborgio, gioiello e fortissimo punto di aggregazione del quartiere.

Il piano di riqualificazione procede, e Sant’Ambrogio che avrà un nuovo loggiato esterno, nuova pavimentazione e nuova distribuzione dei banchi. “Il progetto esecutivo è in fase di redazione e potrà essere approvato entro il secondo trimestre del 2022 – ha detto l’assessore Meucci – I lavori saranno avviati dopo la conclusione delle procedure di gara e contratto, che si possono stimare concluse entro la fine del 2022. Tutte le fasi dell’intervento di riqualificazione sono state e saranno concertate con gli operatori del mercato, per cercare di minimizzare i disagi derivanti dai lavori. L’area mercatale di Sant’Ambrogio è infatti un luogo ancora molto frequentato dai fiorentini e continua a svolgere un ruolo di incontro sociale e commerciale: questo intervento è stato pensato anche per fare in modo che mantenga sempre più questo ruolo, andando a valorizzare l’asse che si muove da piazza Annigoni verso piazza Sant’Ambrogio con una nuova centralità”.

Il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area mercatale di Sant’Ambrogio è stato approvato a dicembre 2021. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo loggiato esterno in armonia con la piazza, che andrà a sostituire completamente le vecchie pensiline con strutture più moderne ed efficienti per operatori e cittadini. Le nuove strutture saranno più in linea con l’edificio esistente, con un ampio corridoio centrale, una migliore disposizione dei banchi, infrastrutture nascoste e meno impattanti e una migliore illuminazione a risparmio energetico. Saranno inoltre realizzati nuovi impianti a servizio dei posteggi esterni per le attività mercatali e una nuova pavimentazione.