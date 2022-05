Firenze – Torna la kermesse promossa da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS. E crescono i numeri. Da 9 a 12 comuni coinvolti, da 21 a 27 giorni di attività.

La città dei lettori è il festival dedicato al libro e alla letteratura che da cinque anni porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura. La rassegna 2022 andrà in scena da giugno a ottobre e toccherà sei province toscane nel segno del nuovo motto “Leggere cambia tutto”. Il calendario si aprirà con la quinta edizione della kermesse fiorentina, dal 9 al 12 giugno.

Le altre tappe nel territorio metropolitano saranno nel mese di settembre: a Calenzano dal 1° al 3, a Bagno a Ripoli il 9 ed il 10, a Campi Bisenzio il 15 ed il 16 ed a Montelupo Fiorentino il 23 ed il 24. Le ultime due tappe si terranno ad ottobre a Pontassieve l’8 ed il 9 e la prima edizione ad Impruneta il 28 ed il 29 ottobre. Ne spiegano l’importanza e i contenuti il direttore Gabriele Ametrano, Luigi Salvadori, presidente di Fondazione CR Firenze e il sindaco della città metropolitana Dario Nardella. (Carlo Carotenuto)

Video di Florence Tv