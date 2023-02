Barberino Tavarnelle – In scena il teatro popolare toscano. Come sempre le risate sono assicurate e il divertimento garantito. Sabato 4 febbraio 2023 alle 21,30 e domenica 5 febbraio alle 17,00 al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle – Firenze), la compagnia “I Rampanti” presenta “Casa nova, vita nova”. Tre atti comici tratti dal testo di Vinicio Gioli e Mario De Majo. Proposti nel libero adattamento riscritto e curato alla regia da Sergio Berti. All’interno della sezione “teatro popolare toscano”. A firma di Ornella Detti e Laura Masini. In seno alla nuova stagione 2022/2023. “I Rampanti” sono una realtà teatrale che mette insieme cittadini di Barberino e Tavarnelle. Il Circolo Arci La Rampa di Tavarnelle concede loro gli spazi per provare e li affianca fin dalla nascita.

Con Laura Lombardini, Monica Gheri, Franca Rossetti, Claudia Ceccherini, Antonio Mulas, Franco Castrucci, Paola Canocchi, Anzio Giannetti, Andrea Massetani, Gianni Bucciarelli, Davide Baroncelli, Paola Lazzeri, Giuseppina Brogi, Alessandra Corti e Alessandro Mori. Le scenografie sono di Francesco Bulleri. I costumi di Elisabetta Cappelli, il trucco e il parrucco di i Manuela Barison. Musiche di Nicoletta Cantini.

Lo spettacolo è composto da tre atti di pura comicità, asciutta, giocata su una straordinaria altalena di battibecchi, equivoci e battute spassose, tipiche del vernacolo fiorentino che I Rampanti propongono come un viaggio nel tempo e uno spaccato di ordinarietà nell’Italia del dopoguerra che, nonostante la penuria di mezzi e ristrettezze economiche, provava a ricostruirsi e ad affrontare la vita con ottimismo.

In scena le burrascose relazioni tra i personaggi, i Ciuti da un lato, Attilia la figlia Tosca e il terribile Ottavino dall’altro, famiglie costrette a convivere in un appartamento di piccole dimensioni per le non facili condizioni economiche comuni alla realtà del secondo dopoguerra. Non mancheranno momenti musicali e canori.

L’impresa più alta è il recupero dell’unità dei Ciuti, mamma Cesira, i figli Piero e Vanna, il genero Marco e il nonno Utilio, che, nonostante l’iniziale tradimento del capofamiglia Arduino, finiscono per accettare l’idea di vivere e abitare permanentemente tra le camere di via Amorino, dove un tempo, abbastanza recente, le visite maschili a donne avvenenti erano all’ordine del giorno. Era il 1956, le case del piacere a pagamento chiudono i battenti con le disposizioni della legge Merlin.

La direzione artistica – Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa e jazz & wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Music Pool, La Botteguccia e Teatro Riflesso.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org.

Presentazione e dettagli della stagione 2022/2023

Con un pieno di proposte, torna la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Certaldo – Firenze), edizione 2022 -2023 che tra novembre e maggio mette in cartellone quasi una trentina di appuntamenti tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

Quest’anno la stagione compie venti anni di vita che coincidono con i venti anni dalla ristrutturazione del Teatro e verrà accompagnata dallo slogan “20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!”. Perché la rassegna di Marcialla non dimentica mai di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica, ma in generale è una stagione per tutti, firmata da una direzione artistica congiunta attenta alla qualità e che guarda soprattutto alle famiglie con appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti. Così, l’attenzione verso lo spettatore è sempre al primo posto e il pubblico è al centro di tutto.

«Il palinsesto della nuova stagione 2022/2023 – spiega il presidente dell’Associazione Culturale Marcialla, Damiano Masini – anche quest’anno è ricco di eventi teatrali e musicali. La stagione sarà di particolare importanza perché ci traghetterà, con l’inizio del 2023, verso i vent’anni di attività dell’Associazione Culturale Marcialla e venti anni dalla ristrutturazione del Teatro Regina Margherita. Un traguardo sensazionale, fatto di grandi sacrifici ma di altrettante grandi soddisfazioni. In venti anni di attività il teatro ha visto passare tra i più grandi artisti italiani, attori e musicisti di grande calibro hanno calcato il palco del nostro piccolo Teatro scrivendo una pagina importante sulla cultura nel nostro territorio. Pertanto abbiamo voluto costruire una nuova stagione teatrale di tutto rispetto per celebrare degnamente questo importante anniversario».

Solo per citarne alcuni, saranno nostri ospiti Alessandro Benvenuti, Maria Cassi per il teatro, Antonello Salis, Stefano Cocco Cantini e Ferruccio Spinetti per il jazz, oltre ad altri importanti spettacoli in cartellone inseriti come sempre nelle sezioni teatro popolare, teatro ragazzi, teatro a km 0 e altri eventi e produzioni.

«E’ in programma inoltre – aggiunge Damiano Masini – alla fine della stagione teatrale, la realizzazione di una pubblicazione fotografica a testimonianza dei nostri primi vent’anni di teatro che verrà presentata in una data ancora da definire».