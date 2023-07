Firenze – Danza contemporanea agli Uffizi in occasione dell’inaugurazione della nuova sezione del Museo dove sono stati esposti 255 degli autoritratti dei pittori che per lungo tempo sono stati custoditi nel Corridoio vasariano. Al termine della presentazione guidata dal direttore delle Gallerie Eike Schmidt si è svolta la performance di due danzatori che in questi giorni sono di scena al Florence Dance Festival nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella.

Nella grande sala delle sculture romane in posizioni dinamiche, si sono esibiti Clementine Benson, interprete nella performance Two x Two, una delle coreografie sul palco martedì 11 e mercoledì 12 luglio, e Aakash Odedra ballerino riconosciuto e premiato a livello mondiale, fondatore della compagnia che porta il suo nome, protagonista dello spettacolo del Festival diretto da Keith Ferrone e Marga Nativo. Aakash traduce i linguaggi del movimento antico e contemporaneo in particolare la suggestiva danza dei dervisci con la grande veste ruotante.