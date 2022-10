Pisa – Partita con il botto la 10^ edizione di Pisa Food & Wine nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, inaugurata da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest alla presenza delle autorità cittadine.

Gli oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa hanno accolto il pubblico con degustazioni tipicità e delizie a “Km Zero”, offrendo la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori, rinnovando l’incontro con l’eccellenza agroalimentare delle “Terre di Pisa” ed il virtuoso connubio tra queste e le altre “bellezze” del territorio”.

Il clou della giornata è stata la premiazione delle aziende che hanno preso parte a tutte le 10 edizioni del Festival. Si tratta di tre aziende produttrici che fanno parte della comunità delle Terre di Pisa, che hanno ricevuto come riconoscimento una tela canvas con stampata un’immagine con lo sfondo della Torre pendente in primo piano il richiamo degli archi di una cantina, la visione fantasiosa della campagna delle Terre di Pisa, personalizzata per ciascuna impresa premiata con la rappresentazione delle proprie produzioni, realizzata da Officina Pisarum di Sara Ricciardi.

A ricevere il riconoscimento sono state l’Azienda Agricola Castelvecchio che si trova a Terricciola, sulle colline pisane, con un terreno di circa 24 ettari destinati a seminativi, oliveto, frutteto e a vigneto, coltivato dalla famiglia Pantani fin dal 1956, l’Azienda Agricola Castrogiovanni Maria, nata nel 2003 a Volterra alleva oltre 40 vacche da latte, pecore e capre dal cui latte lavorato a crudo vengono prodotti i formaggi di Maria, e il Podere La Chiesa di Terricciola, che nella moderna cantina integrata nella valle di Casanova, produce vini di qualità con uve prevalentemente di Sangiovese, praticando una rigorosa viticoltura naturale.

“Sono molti gli operatori del territorio – ha commentato il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini – che hanno un rapporto ormai fidelizzato con la Camera di Commercio, ed alcune lo sono in particolare con il Pisa Food & Wine al quale hanno partecipato con le proprie produzioni fin dalla prima edizione: ci è sembrato doveroso, e al contempo naturale, riservare loro un momento di attenzione con la consegna di un riconoscimento.”

Tanti gli appuntamenti in programma sabato e domenica: dalle masterclass Vino Terre di Pisa, ai tour guidati su salame, formaggi, olio, vino, dai laboratorio di arti circensi “CIRCooking”, allo Show cooking: la cucina per gli intolleranti, dalle pillole informative presso il desk Università di Pisa – Nutrafood, al minicorso di assaggio di formaggi. Non mancheranno infine attività di animazione per bambini

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e della Regione Toscana e gode della Partnership con Vetrina Toscana, AIS e FISAR.