Firenze – La U.S. Sales Calcio ospiterà i giocatori della Dinamo Kiev (anno 2006) che arriveranno a Firenze lunedì 23 maggio, giorno in cui verrà anche presentato in Regione il programma della squadra ucraina nel capoluogo toscano.

La compagine sarà ospitata presso l’Istituto Salesiano di Firenze, e per l’intera settimana svolgerà gli allenamenti presso i campi di Via Don Bosco, 33. Martedì 24 maggio, alle ore 15:00, sempre presso gli stessi impianti, la Dinamo Kiev sfiderà in un’amichevole i ragazzi della Sales della categoria Allievi 2005.

Continua così la vicinanza al popolo Ucraino da parte della Sales, che ha già visto recentemente accogliere nella squadra Dimitri, il bimbo ucraino di 11 anni scappato dalla guerra e rifugiato a Firenze.

“Per noi è davvero un grande onore e motivo di soddisfazione accogliere la Dinamo Kiev nei nostri impianti – dice il Presidente Maurizio Razzi – In un momento così difficile e tragico per la popolazione ucraina, anche il mondo sportivo sta esprimendo solidarietà e vicinanza. Nel nostro piccolo, speriamo di poter dare un contributo concreto, accogliendo questi ragazzi per dare un messaggio di speranza”.