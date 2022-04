Firenze – Il 225esimo annivarsario del Tricolore italiano sarà ricordato mercoledì 6 aprile a Firenze, con un evento pubblico offerto alla città che si svolgerà al teatro Tuscany Hall con inizio alle 20,30 con ingresso libero, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore. Titolo della serata “Bandiera e Sport, ambasciatori dell’unità nazionale”, per rendere omaggio a uno dei massimi simboli della Repubblica attraverso i valori dello sport. Lo promuovono la Prefettura di Firenze e i Rotary Club dell’area fiorentina con il 2071° Distretto del Rotary International Toscana. Già previsto per il 7 gennaio nella giornata del 225° anniversario del Tricolore, l’evento era stato poi rinviato per motivi legati all’emergenza sanitaria.

Il programma prevede un concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze e un incontro testimonianza con atleti che hanno portato al successo i colori italiani nel mondo, anche nelle recenti Olimpiadi e Giochi Paralimpici di Tokyo 2021. Saranno anche premiati alunni di alcune scuole di Firenze e Città metropolitana, che hanno partecipato ad un concorso video-fotografico sul tema “Bandiera e sport” promosso dal Rotary in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

“Lo Sport e la Bandiera rappresentano un’endiadi perfetta ed esaltano quel senso di unità nazionale e di coesione che sta alla base del lavoro dei Prefetti e di tutte le Istituzioni. E’ per questo che promuovere lo sport, soprattutto tra i giovani e a livello dilettantistico, costituisce un obiettivo che mi auguro possa trovare sempre più attenzione anche in relazione alla sicurezza delle nostre comunità, perché da sempre i giovani sportivi sono dei modelli e dei riferimenti per tutti”, ha detto il Prefetto di Firenze Valerio Valenti.

All’iniziativa hanno dato il loro patrocinio Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, Coni e Comitato Paralimpico Italiano Toscana. Hanno collaborato all’organizzazione i Centri e Gruppi Sportivi di e ai Gruppi e Centri sportivi di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza che manderanno loro atleti.