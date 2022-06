Firenze – Immagini dalla Festa della Repubblica a Firenze. Il vice sindaco Alessia Bettini alla deposizione della corona ai Caduti in piazza dell’ Unità, presenti il prefetto Valerio Valenti e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

In basso: in piazza della signoria sull’Arengario di Palazzo Vecchio il presidente del Consiglio comunale Luca Milani con tutta la giunta comunale e il Consiglio comunale al completo ha consegnato l’onorificenza “Firenze 2020” al sistema di Protezione civile.

Tale riconoscimento onorifico è stato istituito con delibera di Consiglio comunale nel 2020, affinché negli anni futuri non venga dimenticato l’anno in cui il nostro Paese si è trovato ad affrontare, primo in Europa, l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, e come nonostante tutte le difficoltà abbia risposto con l’impegno e il sacrificio di molti.

Foto Ufficio Stampa Comune di Firenze