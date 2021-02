Firenze – La Fiorentina batte 3-0 lo Spezia al Franchi in un anticipo della 23/a giornata di serie A, tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e superando in classifica proprio i liguri, che erano invece in serie positiva e reduci dal successo sul Milan.

Tutto è successo nella ripresa, quando Vlahovic e i nuovi entrati Castrovilli e Eysseric, nell’ordine, hanno battuto Provedel, poco protetto dalla sua difesa dalle rapide trame offensive dei viola. La squadra di Prandelli, ora a 25 punti, sale in zona più tranquilla (ANSA)