Arezzo – La Ginnastica Petrarca presenta la stagione 2022-2023. La ripresa dell’attività sportiva è fissata per lunedì 5 e martedì 6 settembre con due giornate di prova a porte aperte in cui bambini e bambine potranno vivere un allenamento gratuito e mettersi alla prova tra giochi, esercizi e percorsi delle diverse discipline ginniche. Il doppio appuntamento, ospitato dalle palestre cittadine di San Lorentino e San Clemente, coinvolgerà l’intero staff tecnico petrarchino che prima si occuperà dell’accoglienza di aspiranti ginnasti e ginnaste a partire dai quattro anni e che poi proporrà una lezione in cui vivere le prime esperienze in pedana, rimanendo a disposizione delle famiglie per rispondere a tutte le loro domande.

La Ginnastica Petrarca è attiva fin dalla nascita nel 1877 nella promozione dell’attività sportiva a tutte le età con un impegno che si rinnova ininterrottamente da 145 anni e che troverà espressione nelle tante proposte che verranno attivate anche nella nuova stagione. L’intenzione è infatti di esprimere tutta la ricchezza del movimento ginnico, spaziando tra Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, e ginnastica per i più piccoli. I nuovi bambini verranno inseriti in gruppi sportivi omogenei a seconda dell’età che saranno guidati da uno staff tecnico qualificato e brevettato che garantirà un’attività ludica orientata a un’armoniosa crescita motoria propedeutica alla pratica di ogni sport, con ogni atleta che verrà poi orientato verso la disciplina più adatta per le proprie caratteristiche e le proprie passioni.

Questo percorso potrà poi proseguire negli anni successivi con l’ingresso nei settori pre-agonistici e agonistici che vedono la Ginnastica Petrarca impegnata in ambito regionale, nazionale e anche internazionale con il gruppo della Gymnaestrada che ha recente vinto la medaglia d’oro all’EuroGym nella svizzera Neuchatel.

Il programma dei corsi è arricchito anche dalla Ginnastica per la Terza Età e dal Pilates che permettono a persone di tutte le età di svolgere un’attività motoria con elementi tratti da diverse discipline ginniche e basati sull’esecuzione di movimenti naturali del corpo con gli obiettivi di stare bene, mantenere la forma e rafforzare muscolatura e articolazioni.

La volontà di promuovere la pratica sportiva è ulteriormente testimoniata dalla scelta della Ginnastica Petrarca di regalare l’intero mese di lezioni di settembre a tutti i nuovi iscritti; per prenotare la propria lezione gratuita è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a segreteria@ginnasticapetrarca.it.