Firenze – Acque agitate alla Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli minaccia un secondo sciopero delle 60 società di serie C se il governo non affronterà il problema degli sgravi fiscali relativi ai clubs della Lega Pro.

Un primo sciopero è stato attuato il 22 dicembre, quindi niente partite della prima giornata del girone di ritorno il cui recupero è fissato per mercoledi 22 gennaio.

Nello stesso momento il presidente Ghirelli ha garantito che la terza giornata di ritorno del campionato in programma da sabato a lunedì prossimi sarà regolarmente giocata.

Sabato l’anticipo Pro Patria-Albinoleffe; lunedì il posticipo Robur Siena-Juventus. In vista di quel match i bianconeri senesi hanno disputato questo pomeriggio giovedì un’amichevole con la squadra fiorentina dello Scandicci. Amichevole finita due a due. Marcatori per il Siena Gliozzi al 41’su rigore e Di Livio all’86; per lo Scandicci Manganelli al 19’ e Traversi al