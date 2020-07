Firenze – Immersa nel verde, a poca distanza dal centro storico di Firenze, La Limonaia di Villa Strozzi rappresenta uno spazio con caratteristiche uniche, dove convivono teatro, cinema, musica, spettacolo, balletto e arte.

Alla presenza del Presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni insieme al Presidente dell’Associazione Culturale La Limonaia, Vincenzo Iannone è stata da poco presentata l’intensa programmazione estiva 2020, iniziata il 22 giugno che si protrarrà fino ai primi giorni di ottobre. L’estate in questo splendido luogo coinvolge un grande numero di associazioni presenti sul territorio, con varie e variopinte proposte, dove la cultura è un concentrato di attività completato da un piano bar e ristorazione per sfuggire al caldo torrido, in totale relax, fino alle ore più piccole, ogni giorno, dalle ore 17.00.

Intorno alla polivalente Limonaia è situata la Cavea per il teatro e il cinema, circondata da un grande Giardino dove avvengono gli spettacoli e i concerti mentre si può mangiare all’aperto degustando una delle tante delizie del menù proposto e servito in modo impeccabile.

L’ottocentesca struttura internamente è luogo di eventi come mostre d’arte, installazioni, pitture, sculture e performance a cura di Simona Dipasquale, presidentessa dell’Associazione culturale Factory Athena di Firenze, che sta inoltre preparando anche due Festival sul riciclo nell’arte contemporanea, da realizzare, sempre all’interno e con date da stabilire, durante la seconda parte del periodo estivo.

La Limonaia, Via Pisana 77, Firenze

Per conoscere il programma completo: https://www.facebook.com/lalimonaiastrozzi

Per la prenotazione del tavolo: whatsapp al 3791246227