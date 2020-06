Massarosa – Anche quest’anno ripartono i campi estivi organizzati dalla Lipu di Massaciuccoli, settimane all’insegna della natura negli ambienti più suggestivi del Parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.

A partire dal 6 Luglio, i bambini (6-13 anni) residenti nel Comune di Massarosa e nelle zone limitrofe avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di belle escursioni a piedi ed in bicicletta nella Riserva ed in altre zone del Parco, alternate ad attività di laboratorio naturalistico, secondo un programma giornaliero che va dalle 09.00 alle 18.00.

Si prevedono escursioni sul lago in canoa con esercizi di orieentering, una giornata al mare sulle spiagge della Lecciona che raggiungeremo in bicicletta dopo aver attraversato il lago in battello, laboratori di costruzione di caratteristici hotel per gli insetti e di realizzazione di un erbario con le piante della zona ed altro ancora, il tutto all’interno dei rigidi protocolli di sicurezza previsti quest’anno per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Il costo del campo sarà di 170 E la settimana, più iscrizione del partecipante alla Lipu, che potrà essere interamente recuperato (per gli aventi diritto) accedendo al bonus Baby-Sitter dal sito INPS indicando il codice fiscale dell’Associazione.