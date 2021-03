Firenze – Il Giardino Bardini, il panorama mozzafiato su Firenze, la sua magia inalterata nel tempo saranno fra i protagonisti della puntata di ‘Linea Verde life’ sabato 20 marzo alle ore 12.15 su RaiUno. Il programma di domani è dedicato a Firenze, dove storia, imprenditoria, gastronomia rappresentano da sempre una forza attrattiva senza pari. Alcune riprese sono state effettuate anche sulla celebre Scalinata Barocca del Giardino Bardini che è stato restaurato, assieme alla Villa e restituito alla città nel 2006, grazie a Fondazione CR Firenze e gestito dalla sua fondazione strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

Daniela Ferolla e Marcello Masi, immersi una cornice unica dal punto di vista artistico e monumentale, descrivono un itinerario inedito e sorprendente sottolineando come, in un momento di rinascita come questo, Firenze mette in campo anche ricerca, riqualificazione, nuovi assetti urbani. Un’ ampia pagina è riservata, come sempre, alla tavola e al cibo di strada con i sapori distintivi della cucina toscana, protagonisti anche nella ricetta di Federica de Denaro.

‘’Ringraziamo la Rai – sottolineano il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il Presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – per aver voluto inserire il Complesso Bardini nella puntata dedicata a Firenze. Una scelta che premia certamente la bellezza del luogo ma anche l’impegno delle due Fondazioni per la continua e crescente valorizzazione di questo fantastico angolo di Firenze. Attendiamo l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria per poter riprendere la nostra programmazione di eventi e di iniziative così gradite al nostro pubblico’’.