Firenze – Con la stagione estiva si rinnova l’appuntamento con l’arte contemporanea al Forte Belvedere. Quest’anno, dal 24 giugno all’8 ottobre 2023, nel bellissimo spazio rinascimentale espone Nico Vascellari, un giovane artista che propone sculture, installazioni, video, collage e suoni. “Melma”, questo il titolo dedicato all’esposizione proseguirà per tutto l’anno con l’installazione delle opere in diversi luoghi strategici della città come Piazza della Signoria, Museo di Palazzo Vecchio e Museo Novecento.

Il giardino del Forte Belvedere è disseminato da nove sculture, inedite, site specific, in fusione di alluminio del giovane Vascellari, dove, alcuni animali, tra cui un leone, un bufalo, un cavallo, un giaguaro, a dimensione reale, sono stati inseriti o aggiunti elementi e congegni meccanici.

Composizioni che si ritrovano anche in alcune sculture all’interno dello spazio museale: soggetti del mondo animale in posizioni drammatiche, colpiti o combinati da materiali inerti. Ma non tutto. Le sale interne proseguono con altre opere molto diverse tra loro, dando la possibilità di conoscere meglio il lavoro di Vascellari.

“Il pubblico attraversando la mostra potrà riconoscere nelle opere un certo senso di respingimento” afferma Sergio Risaliti , curatore della mostra e direttore del Museo Novecento, “Nelle intenzioni poetiche di Nico Vascellari non c’è volontà di esprimere un giudizio morale. L’uomo è melmoso eppure vive in lui qualcosa di angelico. È violento, brutale, eppure dolce e ingenuo come un fanciullino. Così la vita è una sola cosa con la morte, perché in fondo ci sono solo corruzione e rigenerazione senza fine”.

Nico Vascellari, classe 1976, emoziona e turba allo stesso tempo. Figlio di questo tempo, scava nel profondo dell’inquietudine umana, nelle viscere oscure che alimentano la contemporaneità e disvela la sofferenza, la morte, il tormento cupo che accende sensazioni intense. Istantanee di perdite che riscattano una possibile salvezza e fanno affiorare sentimenti riposti.

Il sindaco Dario Nardella dichiara: “… siamo ad inaugurare la prima esposizione di un percorso articolato che porterà Nico Vascellari non solo al Forte ma anche in piazza della Signoria e nei musei di Palazzo Vecchio e Museo Novecento, nel solco di una precisa scelta politica e culturale… “.

“Melma” di Nico Vascellari è curata da Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento, promossa dal Comune di Firenze e organizzata da MUS.E., con Sky Arten come media partner. Inoltre Cristina Fogazzi ha contribuito alla gratuità dell’ingresso alla mostra per tutti i visitatori con un generoso supporto.

FORTE BELVEDERE

Via di S. Leonardo, 1, 50125 Firenze FI

cultura.comune.fi.it/pagina/musei-civici-fiorentini/forte-di-belvedere

Museonovecento.it

musefirenze.it

info@musefirenze.it

Durante tutto il periodo della mostra il Forte Belvedere sarà visitabile e aperto al pubblico ad ingresso libero.

Ph. Ela Bialkowska OKNO studio

Installation view della mostra, Nico Vascellari. Melma. Forte Belvedere Firenze, 2023

Courtesy of Museo Novecento Firenze