Firenze – L’Accademia delle Arti del Disegno ospita nel suo spazio fiorentino, dal 13 al 27 settembre 2022, la mostra di Simone Micheli dal titolo “Simone Micheli – Design artwork from dream to reality”.

Simone Micheli è architetto, designer, sognatore conosciuto a livello internazionale per le sue realizzazioni e per la sua capacità intuitiva di cogliere una progettualità che va oltre il presente.

Ha iniziato la sua attività, dopo la laurea in architettura, nel suo studio fiorentino, e successivamente insieme a Roberta Colla, ha fondato la società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero, estendendo le sedi a Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat e Busan.

Si è imposto all’attenzione delle più importanti realtà economiche italiane e mondiali per le sue creazioni, opere iconiche con una forte coerenza stilistica. In trent’anni di attività è riuscito, attraverso il suo lavoro, a realizzare originali soluzioni costruttive aderenti a una sua personale percezione della realtà e in continua trasformazione seguendo le nuove e approfondite esigenze del vivere contemporaneo. Tutte le sue creazioni sono caratterizzate da una grande sensibilità e un profondo rispetto per l’ambiente, sia nei progetti per le pubbliche amministrazioni che per le committenze private legate al mondo residenziale e della collettività.

Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, afferma: “È una grande soddisfazione riconoscere nel nostro accademico Simone Micheli, riflessa e interpretata dallo staff di professionisti da lui guidati, l’impronta di una formazione acquisita nella facoltà di Architettura di Firenze, un’impronta che mi piace riconoscere nell’altissimo profilo culturale del suo approccio alla creatività”.

La mostra è composta da una selezione di prodotti di notevole interesse dal punto di vista innovativo per architettura e per il design e da una serie di video dedicati ai progetti più significativi.

Gli oggetti esposti raccontano la coerenza progettuale nata dall’ingegno dell’architetto italiano che trasforma la complessità del nostro tempo in semplicità, o cerca di superare i facili stereotipi.

“In una mostra sinestetica come questa, – sottolinea Cristina Acidini – che investe l’architettura della sala espositiva dell’Accademia trasformandola in una temporanea scatola nera, allo spettacolo delle forme – con i loro volumi, colori e riflessi – collaborano i profumi, i suoni, le luci teatrali. Gli oggetti dunque sono sollecitati a prender vita nella nostra vita”.

Sono partners del progetto espositivo Barel, Blueside Emotional Design, CPRN, CMC Ventilazione, Concepts by Braida, DMP electronics, Elementi design funzionale | contract, Evopost, ItalMesh, Nitesco International, Novellini, Piscina & Wellness, Theke technical partners Allegrini, Asten, E20, Exhibo, Pointex Spa, Ridolfi Impianti, Santero, Targa Livio.

“Simone Micheli – Design artwork from dream to reality”, è curato da Simone Micheli Architectural Hero, e gode del patrocinio del Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Architetti Firenze e Rotary Club Firenze.

“Simone Micheli – Design Artwork from dream to reality”

Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno

Via Ricasoli 68 (ang. piazza San Marco) – Firenze

13 – 27 settembre 2022

Orario: Martedì – sabato ore 10.00-13.00 e 17.00-19.00 – Domenica ore 10.00-13.00 – Lunedì chiuso

Ingresso Libero

In foto: Simone Micheli, foto di Maurizio Marcato