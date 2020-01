CASTIGLION F.NO – La personale di pittura “Mutazione” di Mariangela Baldi, inaugurata lo scorso 1° dicembre nel Museo Civico Archeologico di via del Tribunale 8, a Castiglion Fiorentino (AR), è stata prorogata fino al 19 gennaio 2020.

Tanti apprezzamenti per la mostra dell’artista figurativa aretina, che senza lasciarsi ingabbiare in una precisa corrente affronta varie tematiche: i viaggi in terre lontane, i paesaggi del cuore, la tecnologia che incalza il presente, l’attenzione alla natura sempre più vittima dell’uomo, fino ad arrivare a momenti di pura poesia, dove le sensazioni, le emozioni e i ricordi vengono fissati sulla tela prima che svaniscano per sempre.

L’evento espositivo, curato da Marco Botti e patrocinato dal Comune di Castiglion Fiorentino, sarà visitabile dal giovedì alla domenica negli orari 10-12.30 e 15.30-18.