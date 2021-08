Firenze – Polizia Municipale ancora in azione contro lo spaccio di droga in città. Questa volta gli agenti in borghese del Reparto Antidegrado hanno effettuato un controllo mirato nella zona di San Salvi (Q2) e durante il servizio hanno notato un nordafricano, già noto per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti uscire da un cancello di un’abitazione e dirigersi in piazza di San Salvi. Qui ha incontrato un altro individuo, anch’esso nordafricano e noto per spaccio di sostanze stupefacenti, al quale ha consegnato due grossi involucri bianchi. A questo punto gli agenti si sono avvicinati ai due i quali però alla loro vista si sono dati alla fuga a bordo di due monopattini prendendo direzioni differenti.

I due pacchi, contenenti oltre un etto di cocaina, sono stati gettati da uno dei due uomini in fuga dietro alcuni veicoli in sosta e sono stati poi recuperati dagli agenti. Gli uomini della Municipale hanno poi perquisito l’abitazione dello spacciatore rinvenendo un ulteriore involucro in cellophane contenente altri 2,27 grammi di cocaina. Tutta la droga recuperata, che sul mercato avrebbe fruttato circa 15mila euro, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I due soggetti, già noti, sono stati denunciati. Per entrambi i nordafricani è scattata la denuncia.