Livorno – Venerdì 14 luglio alle ore 21,00 arriva a Livorno, nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia l’appuntamento con Genesis Legacy. Genesis Legacy, è uno spettacolo/evento dedicato al periodo d’oro della band britannica che a partire dalla prima metà degli anni ‘70 divenne tra i principali esponenti del rock progressivo insieme a King Crimson, Yes, Emerson Lake & Palmer.

Genesis Legacy, The Golden Years è un viaggio onirico attraverso la produzione della band inglese con particolare riferimento al periodo considerato più rilevante dagli amanti del genere.

“Raccontare i Genesis in un loro periodo particolare, ricco di input e ispirazione, sotto la guida di Peter Gabriel è stata una sfida difficile, che abbiamo cercato di fare con grande rispetto ed allo stesso tempo provando a portare lo spettatore nelle atmosfere di grande fermento dei primi anni settanta”. Dichiarano i produttori.

Genesis Legacy è attraversa gli anni dal 1969 al 1974 partendo dal primo album From Genesis to revelation fino a The lamb lies down on Broadway, dalla nascita della band fino al momento in cui Peter Gabriel decise d’intraprendere la carriera da solista. La crescita musicale di una band che partendo dal pop ha progressivamente ampliato i propri orizzonti musicali con ispirazioni provenienti dalla musica classica, dal jazz innovativo dei King Crimson, sempre restando in una narrazione melodica affascinante. Uno spettacolo non solo per ascoltare il repertorio straordinario di questa storica Band ma per conoscere aneddoti di passione per la musica, la voglia di oltrepassare la forma “canzone”, la vita passata a suonare di un gruppo di amici che sono rimasti tali anche dopo anni e divisioni.

Sotto l’influenza della ritmica di Collins che muove le note verso schemi più complessi con l’aggiunta della tecnica innovativa di Steve Hackett, la composizione dei brani cresce sempre in armonia grazie anche alla formazione classica di Tony Banks, lo stile unico di Rutherford e la grande capacità narrativa di Peter Gabriel che riesce a mantenere la melodia in primo piano anche nei momenti musicali più articolati.

Questo spettacolo propone una straordinaria band dal vivo che riesce a ricreare sapientemente la magica atmosfera della musica dei Genesis, con meticolosa ricerca dei suoni e delle dinamiche.

La nuova produzione di Stage11, fatta non solo per emozionarsi ed ascoltare il repertorio di questa storica band, ma per conoscere la storia, gli aneddoti, i personaggi, il periodo, il costume e l’incredibile epopea di un gruppo di musicisti ed amici che hanno cambiato per sempre la storia della musica nei primi anni Settanta.