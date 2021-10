Buti – Un’intervista ad Arianna Buti, nuova Sindaca di Buti, e all’Assessore alla cultura Matteo Parenti, per parlare di una nuova stagione per i piccoli centri in nome dello sviluppo sostenibile e della qualità della vita.

Nei piccoli centri, infatti, troviamo un maggior contatto con la natura e una dimensione comunitaria. Buti esempio di comunità che ha i suoi tesori nelle bellezze naturalistiche e in prestigiosi monumenti del passato come il Castello, il Duomo la Villa Medicea, le numerose pievi medievali ma anche in un forte substrato culturale che è, ad un tempo, fattore identitario e strumento di coesione sociale. Come emerge dalle interviste, una comunità viva, che custodisce le memorie del passato, con lo sguardo rivolto al futuro.

Una curiosità: nelle recenti elezioni entrambe le candidate Sindaco avevano il cognome Buti. Una notizia riportate da molti organi d’informazione non solo in Italia ma anche all’estero come l’inglese “The Telegraph” che ha intitolato “Italian elections: Buti battles Buti for Buti mayoral duty” (Elezioni italiane: Buti si batte con Buti per il ruolo di Sindaco di Buti). Un fatto tanto più curioso in quanto a Buti questo cognome non è nemmeno fra i più diffusi…