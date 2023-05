Firenze – Partirà sotto la pioggia, ma stasera giovedì 25 prenderà inizio “La Notte Vola!”, per giungere fino a domenica 28 maggio, “La Notte Vola!”, iniziativa di festa che riguarda un insieme di eventi, iniziative, attività che metteranno al centro, per la prima volta dopo il rifacimento, Piazza Pier Vettori, oltre al tratto di Via Pisana dall’incrocio di Via Cavallotti alla Porta di San Frediano. E’ un’iniziativa organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori.

L’iniziativa è stata presentata ieri, mercoledì 24 maggio, in Palazzo Vecchio alla presenza di Alessia Bettini, Vicesindaca del Comune di Firenze; Mirko Dormentoni, Presidente del Consiglio di Quartiere Q4 e Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Firenze nell’ambito del pacchetto di incentivi per la valorizzazione della città in un’ottica di turismo sostenibile, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto “Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile”.

Un evento per vivere pienamente una parte di città sconosciuta (almeno finora) al turismo di massa, ma che ha avuto un lento ma progressivo processo di rigenerazione urbana del rione del Pignone nel Quartiere 4. In Piazza Pier Vettori con il progetto di riqualificazione complessiva della piazza, del verde pubblico e della mobilità, che hanno finalmente sottratto l’area ad un triste destino di degrado. Anche il tratto di Via Pisana coinvolto ha avuto, negli ultimi anni, una crescita numerica ed anche qualitativa di attività, soprattutto nel settore della somministrazione.

“Un ricco programma che andrà ad animare questa parte di città, con musica, eventi e socialità – evidenzia la vicesindaca e assessora al Turismo Alessia Bettini – e siamo contenti di sostenere questo progetto perché vuole rendere più viva la zona di piazza Pier Vettori ed il tratto di Via Pisana dall’incrocio di Via Cavallotti alla Porta di San Frediano. E crediamo volto nell’idea di valorizzare aree della città fuori dal centro e riempirle di eventi per renderle attrattive per chi vive la città e per chi la visita”.

“Siamo vicini a tutte le attività della città – ha detto l’assessore Bettarini – e sosteniamo iniziative come questa perché contribuiscono a far conoscere una parte della città che è meno nota ma altrettanto bella e autentica. Ringrazio anche Confesercenti che ha organizzato l’evento e i numerosi commercianti che partecipano e che ogni giorno svolgono sul territorio un importante ruolo di sviluppo e socializzazione”.

“È anche grazie ad iniziative come questa che la rigenerazione urbana diventa fortemente rigenerazione sociale. Siamo felici di ospitare nel rione del Pignone questa importante manifestazione che coniuga i valori della comunità con quelli del commercio di vicinato – ha affermato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – e, perché no, anche per attrarre un nuovo turismo sostenibile fuori dai soliti circuiti. Anche perché ormai il Pignone e piazza Pier Vettori sono pienamente parte dell’Oltrarno e fanno parte della sua bellezza e della sua vivacità. Sarà una 4 giorni piena di occasioni di aggregazione, cultura e divertimento per le famiglie e per i cittadini di ogni età”.

“È importante animare e riqualificare attraverso la molteplicità degli strumenti a disposizione ed attività innovative tutte le aree della nostra città; già qualche mese fa questa zona è stata interessata da alcune iniziative commerciali che hanno registrato risultati positivi – ha detto Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze – e La Notte Vola vanta un programma ricco ed interessante, dall’intrattenimento musicale al food, in grado di attirare e coinvolgere un pubblico variegato. Solo facendo alcune cose insieme si può legittimamente pensare ad un futuro condiviso”.

Ecco il programma dell’iniziativa:

PIAZZA PIER VETTORI

Giovedì 25 maggio

Dalle 18.30 alle 23.30 Street Food e giostre

Ore 18.00 Filarmonica G. Verdi – Signa

Ore 21.00 Complesso bandistico Associazione Musicale Fiorentina

Venerdì 26 maggio

Dalle 11.00 alle 23.30 Street Food e giostre

Ore 18.00 Filarmonica G. Verdi – Impruneta

Ore 20.30 Marco Pezzola Jazz Trio

Sabato 27 maggio

Dalle 11.00 alle 23.30 Street Food e giostre

Ore 18.00 Associazione musicale G. Verdi – Luicciana –Prato

Ore 21.30 Corpo musicale Oreste Carlini di S. Casciano

Domenica 28 maggio

Dalle 11.00 alle 23.30 Street Food e giostre

Ore 18.00 Concerto cittadino Chiti – Prato

Ore 20.30 Bob Andreucci Combo

PORTA SAN FREDIANO (Dall’incrocio Via Cavallotti alla Porta San Frediano)

Sabato 27 maggio

Dalle 17.00 alle 19.00 Concerto itinerante Filarmonica “Otello Benelli” – Vergaio (Prato) in collaborazione con la Banda di Sesto Fiorentino

Animazione di strada

Ore 19.00 Veronica Fascione “Omaggio alla musica brasiliana”

Ore 21.00 Concerto fiorentino con Lorenzo Adreaggi: Voce; Fabrizio Mocata: Tastiera; Pierluigi Fantozzi: Clarinetto.