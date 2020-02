Pisa – E’ stata inaugurata stamani negli edifici del Cnr la nuova casa di Registro.it, l’anagrafe dei domini internet italiani: una struttura all’insegna dell’ecosostenibilità, per materiali, tecniche di costruzione e impianti di climatizzazione. E non poteva che accadere a Pisa, dove nel 1986 è stato lanciato il primo ‘ping’ italiano nel web e l’anno successivo, nel 1987, è stato registrato il primo dominio targato .it, quello del Cnr appunto.

“Per la Toscana è un orgoglio che internet in Italia sia nata proprio a Pisa” sottolinea l’assessore regionale all’innovazione Vittorio Bugli, presente all’inaugurazione. “E oggi – prosegue – , che stiamo entrando nell’era di internet delle cose e delle persone, in cui la vita reale e quella virtuale si stanno fondendo, vogliamo continuare a essere campioni come lo fummo nel 1986”.

Come? “La strada è continuare a fare ricerca e lavorare insieme alla costruzione di una Europa intelligente e interconnessa – spiega Bugli – Con le scienziate e gli scienziati pisani abbiamo una collaborazione consolidata per l’istruzione, per le imprese, per l’innovazione della amministrazione pubblica”.