Firenze – Gli studenti della classe 1H del Liceo Artistico di Porta Romana di Firenze, hanno dipinto una panchina, denominata “Panchina Arcobaleno”, all’interno di un progetto didattico-creativo promosso dal Quartiere 1 e dal Comune di Firenze.

Oggi, 3 giugno 2021 alle 17.30 la panchina sarà inaugurata alla presenza di Laura Lozzi, Dirigente scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana, dei professori di riferimento del progetto Michelangelo Massari, docente di Laboratorio di Design Arredamento e Serena Stefani docente di Lettere ed educazione Civica e degli studenti.

La “Panchina Arcobaleno” è situata presso la Terrazza Marasco davanti alla Torre San Niccolò. Per questa iniziativa i ragazzi hanno discusso in classe il tema dell’omofobia, si sono poi dedicati allo studio e alla creazione di progetti per la panchina, studiando i simboli e le metafore visive da riportare sull’arredo urbano e poi, arrivati a un’idea comune, l’hanno realizzata con i professori in due pomeriggi, fuori dell’orario di scuola, con il sostegno dei Consiglieri di Quartiere, gli “Angeli del bello” e i genitori.