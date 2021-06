Santa Croce sull’Arno – Questa mattina, presso i giardini sull’Arno di Santa Croce, è stata ultimata la tinteggiatura della “Panchina Rainbow”, una panchina dipinta con tutti i colori dell’arcobaleno per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del rispetto, della diversità e dell’inclusione sociale.

Questa iniziativa, curata dal Centro Giovani “Rock City ETS”, fa parte di una serie di azioni legate al 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, promosse dalla rete Ready, la Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali per prevenire e superare l’omotransfobia.

“Proprio ieri è iniziata la pride week”, commenta la sindaca Giulia Deidda, “ovvero una settimana di talk online sul tema dei diritti LGBTQIA+*. Durante questi eventi il Comitato Toscana Pride si confronta con i rappresentanti della Regione Toscana. Invito tutte e tutti a seguirli e condividerli. Santa Croce sull’Arno saluta così questa settimana, che culminerà con le manifestazioni di domenica 27 ad Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena. Avere una panchina rainbow è un messaggio forte e chiaro per tutta la cittadinanza: qui non c’è posto per parole d’odio. Lo abbiamo detto con dei manifesti che abbiamo attaccato su tutto il territorio comunale, lo diciamo con un nuovo scaffale dedicato della nostra biblioteca, lo diciamo in occasione delle date simboliche e anche negli altri giorni. Non ci stancheremo di dirlo, mai”.

L’assessora al sociale Nada Braccini rivolge alle ragazze e ai ragazzi del centro giovani un ringraziamento particolare: “Il fatto che siate state e stati proprio voi del Centro Giovani a dipingere la panchina dona a questa iniziativa semplice ma simbolica, e quindi molto importante, un senso collettivo. Santa Croce sull’Arno si arricchisce di colore, di rispetto, di unità e di amore. Oggi è una bella giornata per tutte e tutti noi, perché facciamo un altro passo nella lotta alle discriminazioni”.