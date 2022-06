Firenze – «Giorgio La Pira, la fatica della pace» è il tema dell’incontro promosso dalla Firenze University Press, in collaborazione con la Fondazione La Pira, nell’Aula Magna dell’Università di Firenze, in via Laura, 48, alle 15 di giovedì 30 giugno. La sede è particolarmente significativa perché proprio in quell’aula La Pira ha insegnato per tanti anni Istituzioni di Diritto romano.

Dopo i saluti istituzionali della Rettrice Alessandra Petrucci e del Presidente della Fup, Dimitri D’Andrea, introdotti dalla presidente della Fondazione La Pira, Patrizia Giunti, intervengono padre Bernardo Gianni, Vannino Chiti e Rosy Bindi. Nell’occasione viene presentato «Giorgio La Pira: i capitoli di una vita», la nuova biografia sistematica scritta da Giovanni Spinoso e Claudio Turrini che ripercorre anno per anno la vita del «sindaco santo», attingendo anche all’ampia documentazione dell’Archivio La Pira, in gran parte ancora inedita.