Firenze – Poco dopo l’ora di pranzo, alcuni automobilisti hanno contattato la sala radio della Polizia Stradale, segnalando come un cucciolo stesse camminando lungo la Fi-Pi-Li, strada notoriamente pericolosa e trafficata. Alle ricerche che hanno fatto immediatamente seguito, una pattuglia della Polizia Stradale di Empoli lo ha rintracciato nei pressi della carreggiata Pisa/ Livorno, confuso e impaurito tra le auto, col rischio di venire travolto o di provocare un incidente.

I poliziotti, dopo aver rallentato il traffico in arrivo, sono riusciti a farlo salire a bordo dell’autovettura di servizio, per accompagnarlo, mentre veniva coccolato e tranquillizzato, al canile di Empoli.

Un salvataggio che mette in evidenza la presenza assidua della Polizia sulle strade dellaProvincia, come dicono i numeri: 87, infatti, gli equipa ggi della Stradale impiegati solo la scorsa settimana, con 12 gli incidenti rilevati, di cui 3 con feriti e 9 con soli danni ai mezzi, 11 le patenti ritirate, 622 i punti decurtati, 312 le contravvenzioni elevate di cui 25 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 33 per uso di cellulari alla guida e 6 per guida sotto l’influenza di alcool.