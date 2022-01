Albiano Magra – Sistemata la prima campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla (Massa Carrara). Il ponte è crollato l’8 aprile 2020. La campata, costituita da una struttura metallica (concio) lunga 102 metri per circa 530 tonnellate di peso, è stata sollevata con speciali macchinari e posizionata tra la seconda e la terza pila. Al contempo, spiega una nota di Anas, proseguono secondo il cronoprogramma le operazioni per l’assemblaggio e il varo delle altre tre campate per completare l’intero impalcato sul quale sarà poi realizzata la sovrastruttura stradale e la pavimentazione.

Il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha dichiarato che il ponte dovrebbe essere pronto nell’aprile prossimo. Al sopralluogo in cantiere hanno partecipato, tra gli altri, del viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli, dei presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani e della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Aulla Roberto Valettini e del responsabile Toscana Anas Stefano Liani.

Nella foto il ponte crollato