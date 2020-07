Pistoia – La rassegna “Pistoia GRANDE SCHERMO” continua con le sue emozioni. Domenica 19 luglio potrete passare una serata “in compagnia” di PARASITE, film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes e di ben 4 Premi Oscar (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior film internazionale), del coreano Bong Joon-ho (v.m. 14 anni), con S. Kang-ho e C. Woo-Si. Solo due famiglie, due case, e la brutale dissezione di una disuguaglianza di classe nella società tanto coreana quanto globale. Lunedì 20 luglio PICCOLE DONNE, di Greta Gerwig, con Emma Watson, Timothée Chalamet (Premio Oscar migliori costumi).

Per poi proseguire, martedì 21 luglio, con il vincitore per la Miglior sceneggiatura al Festival di Berlino e 3 Nastri d’argento, tra cui Miglior film: FAVOLACCE di Fabio e Damiano D’Innocenzo, con Elio Germano, l’attore italiano che, negli ultimi anni, ha vinto i più importanti premi e che sarà poi a Pistoia alla Fortezza Santa Barbara il prossimo 30 agosto, per la rassegna dell’Associazione Teatrale Pistoiese, “Spazi aperti”, in coppia con Teho Teardo (autore delle colonne sonore dei film di molti registi italiani, da Salvatores a Sorrentino, da Vicari a Cupellini e Molaioli), impegnati nello spettacolo “Viaggio al termine della notte”, liberamente tratto dal testo di Céline.

La programmazione cinematografica riprenderà lunedì 27 luglio con ROCKETMAN, una fantasia musicale sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di Sir Elton John.